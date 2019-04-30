Uludağ İhracatçı Birlikleri ve Otomotiv Sanayi Derneği verilerinden derlenen bilgilere göre, Bursa'nın yılın ilk çeyreğindeki dış satımı yaklaşık 3 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Otomotivin kalbi olarak nitelendirilen Bursa'nın ihracatının 2 milyar dolarlık kısmı otomotiv sektörünce gerçekleştirilirken, bu sektörü 407 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 278 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 208 milyon dolarla da makine aksamları izledi.
Renault ve Tofaş gibi otomotiv devlerinin fabrikalarının bulunduğu Bursa, sektörün hem üretiminde hem de ihracatında önemli rol üstlendi.
Yılın ilk üç ayında üretilen 238 bin 822 otomobilin 120 bin 532'si Bursa'da imal edildi.
Bursa'da faaliyet gösteren Oyak Renault, yılın ilk çeyreğinde 86 bin 833 otomobil üretirken, Tofaş'ın imalatı ise 33 bin 699 oldu.
İHRACATTA DA BURSA
Söz konusu dönemde üretilen 238 bin 822 otomobilin yüzde 87,9'una denk gelen 209 bin 884'ü ihraç edildi.
Bursa'da üretim yapan Oyak Renault'ta banttan inen 86 bin 833 otomobilin 79 bin 716'sı, Tofaş'ta ise 33 bin 699 otomobilden 23 bin 883'ü yurt dışına gönderildi.
İhraç edilen 209 bin 884 otomobilin 103 bin 599'u Bursa'da üretildi. Her 2 otomobilden 1'i de Bursa imzasıyla yurt dışına gönderildi.
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