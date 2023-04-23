Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 1´i ağır, 3 kişi yaralandı

Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze Oto Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

E.M.´nin yan yola girmek isterken kontrolünü yitirdiği otomobil, Gebze Ahmet Yasin Başkaya üst geçidinin ayağına, ardından da kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü E.M. ile yanındaki B.U. ve E.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan, sürücü E.M.´nin durumun ağır olduğu bildirildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarihler netleşti! Yaz tatili 2023 ne zaman? Yaz tatili başlangıç tarihi hangi ay, hangi gün?
GÜNDEM Yaz tatili 2023 ne zaman?
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için "Kırmızı Çatı" okulu açıldı
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için "Kırmızı ...
Bayram'ın son gününde dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu
GÜNDEM Dönüş trafiği başladı! Yollarda yoğunluk oluştu
MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sonuçları sorgulama
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika enflasyon açıklaması: Gereken dersi vereceğiz... - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele ...
Hakkari'de halayla karşıladılar! 5 ile ilk kez başlatıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Hakkari'de halayla karşıladılar! 5 ile ilk kez ...
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 14 Mayıs seçimleri açıklaması
GÜNDEM Şentop'tan 14 Mayıs seçimleri açıklaması
"Bu sıraların ve kürsülerin asıl sahibi sizlersiniz"
GÜNDEM "Bu sıraların ve kürsülerin asıl sahibi sizlersiniz"
Elektrikli bisiklet kullanan yaşlı adam öldü
GÜNDEM Yaşlı adam hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.