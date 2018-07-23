Kaza, öğle saatlerinde Karaman-Mersin karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Mersin’den Karaman istikametine gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Aracın ön tarafında oturan Ömer Atasever (70) olay yerinde, sürücü Mustafa Atasever ise kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Ömer (12), Hatice Sümeyra (2) ve Merve Reyhan (8) Karaman Devlet Hastanesine, Bediha Atasever de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Hatice Sümeyra ameliyata alındığı Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamazken, özel bir hastanede tedavisi devam eden anne Bediha Atasever de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza geçiren aileden dede, baba, anne ve bir çocuk hayatını kaybederken, ailenin yaralanan iki çocuğunun tedavisi devam ediyor.

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