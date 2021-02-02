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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'in ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artış kaydetti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü
AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı-Ocak 2021 Raporu'nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 88,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21 bin 112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9 bin 513 adetle yüzde 26,9 pay aldı.

- Satışların yüzde 80'ini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 40,8 pay ve 14 bin 435 adetlik satış ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12 bin 274 adetlik satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8 bin 44 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 20 bin 410 adetle yüzde 57,7 pay, dizel otomobil satışları 9 bin 724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3 bin 292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları ise bin 849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 49,7 artarak yüzde 88,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 117,5 artarak yüzde 1,4 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 485 artarak yüzde 0,3 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 28 bin 294 adetle yüzde 80 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7 bin 64 adetle yüzde 20 pay aldı.

- Hafif ticaride en çok van gövde tipi tercih edildi

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,8 pay ve 6 bin 258 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 12,8 pay ve bin 74 adetle 2. sırada yer aldı.

Ocak ayında satışı yapılan araçların marka dağılımına ilişkin tablo şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2021
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO7676007676
ASTON MARTIN330033
AUDI83983900839839
BENTLEY00000
BMW61361300613613
CITROEN1,1881,18827727701,4651,465
DACIA1,3961,39676876802,1642,164
DS2020002020
FERRARI110011
FIAT3,338573,3951,5491001,6494,8871575,044
FORD251,3971,4222,724602,7842,7491,4574,206
HONDA1,3042491,55301,3042491,553
HYUNDAI6366441,2801251256367691,405
ISUZU00131301313
IVECO0919109191
JAGUAR440044
JEEP17717700177177
KARSAN0242424024
KIA1,3061,30615215201,4581,458
LAMBORGHINI110011
LAND ROVER7979007979
LEXUS02121002121
MASERATI220022
MAZDA770077
MERCEDES-BENZ97797715515501,1321,132
MINI14114100141141
MITSUBISHI636304024020465465
NISSAN1,4351,435828201,5171,517
OPEL1,6721,67217617601,8481,848
PEUGEOT2,6772,67751951903,1963,196
PORSCHE4141004141
RENAULT2,9516733,6242692692,9519423,893
SEAT88088000880880
SKODA1,9301,930001,9301,930
SMART000000
SSANGYONG6868202008888
SUBARU3131003131
SUZUKI7777007777
TOYOTA3,9511114,0622382383,9513494,300
VOLKSWAGEN4,0824,08262662604,7084,708
VOLVO21521500215215
TOPLAM:12,20523,15335,3584,2974,0738,37016,50227,22643,728

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