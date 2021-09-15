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Otomobil yardım için gelenlere çarptı! 1 ölü, 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan sürücüye yardıma gelenlere arkadan gelen otomobil çarptı. Aralarında polis memurunun olduğu 6 kişi yaralanırken, 1 kişi öldü

Otomobil yardım için gelenlere çarptı! 1 ölü, 6 yaralı
DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, orta bariyerlere çarptı. Otomobilin savrulduğu kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Trafiğin yavaşladığı anda arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yardım için gelenlere ve başka bir otomobile çarptı. 7 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekipleri, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.K., E. B., B.O. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin polis memuru olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, tekrar kaza olmaması için yolda önlem aldı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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