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Otomobil yoldan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 30 metreden yan yola yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil yoldan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil yoldan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu´nun bağlantı yolu çıkışında meydana geldi. İsmail Bayraktar idaresindeki 34 DTE 897 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 30 metreden yan yola yuvarlandı.

Kazada İsmail Bayraktar ile eşi Nermin Bayraktar ve otomobilin arka camından fırlayan onun annesi Hatun Karaköse (79) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatun Karaköse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza sırasında aracıyla yan yolda seyir halinde olan Ercan Yeşilyurt, "Hızının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama arka koltukta yaşlı bir kadın vardı. Arka camdan fırladığını gördüm. O esnada ben biraz hızlı gelmiş olsam benim minibüsümün üzerine düşecekti otomobil. Otomobili gördüğüm anda zaten bir panikledim hemen durdum. Emniyet kemerinin gerçekten hayat kurtardığına bu kazada şahit olduk. Sadece öndeki kadında emniyet kemeri vardı. Teyzemiz ve şoförde emniyet kemeri yoktu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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