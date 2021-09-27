Otomobilde başından vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ... Son dakika: Otomobilde başından vuruldu! Yer: İstanbul Avcılar
ABONE OL

Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Avcılar'da, sokağın ortasında park halindeki otomobilde başından tabanca ile vurulan Sercan Yıldız ağır yaralandı. Bu aracın hemen yanında park halinde bulunan bir otomobilin sol ön camına da kurşun isabet etti. Tedaviye alınan Yıldız'ın dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı

KORKUNÇ... Son dakika: Otomobilde başından vuruldu! Yer: İstanbul Avcılar
Otomobilde başından vuruldu
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, otomobilde başından vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Yıldız sokağın ortasında park halinde duran 34 PC 9562 plakalı otomobilin direksiyonunda başından vurulmuş halde görüldü. Çevredekilerin silah sesi üzerine kanlar içerisinde ağır yaralı halde bulduğu kişi için polise haber verildi.

Ekipler, araç içerisinde başından vurulduğu belirlenen şahsın Sercan Yıldız (23) olduğunu tespit etti. İçerisinde bir kovan bulunan aracın hemen yanında park halindeki bir otomobilin sol ön camına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Ağır yaralı genç yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sercan Yıldız'ın poliste iki suç kaydının bulunduğu ve dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşıldı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler! AYEDAŞ-BEDAŞ 27 Eylül İstanbul elektrik kesintisi sorgulama
GÜNDEM AYEDAŞ-BEDAŞ 27 Eylül İstanbul elektrik kesintisi ...
VAHŞET! Son dakika: 2 gün işkence yapmıştı! Cani koca dehşeti anlattı! - VİDEO HABER
GÜNDEM 2 gün işkence yapmıştı! Cani koca dehşeti anlattı!
İSKİ son dakikan su kesintisi duyuruları! İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler?
GÜNDEM İski son dakika su kesintisi duyuruları (27 Eylül)
Bursluluk sınav sonuçları açıklanıyor... MEB tarih verdi! 2021 İOKBS sonuç sayfası
GÜNDEM Bursluluk sınav sonuçları açıklanıyor
POMEM sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta! POMEM sonuç ekranı: pa.edu.tr
GÜNDEM POEMEM sonuçları için heyecan dorukta
1100 TL yardım parası başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet'ten pandemi sosyal yardım başvuru ekranı
GÜNDEM 1100 TL Pandemi sosyal yardım başvurusu
Köprüden dere yatağına uçtu, kurtarılamadı
GÜNDEM Köprüden dere yatağına uçtu
Google 23. yaşını kutluyor... Google ne zaman kuruldu? Google'dan özel doodle
GÜNDEM Google 23. yaşını kutluyor
YTONG AYIBI! Son dakika: 1400 yıllık surlar için ytong taşı kullanılıyor! - Haberler
GÜNDEM 1400 yıllık surlar için şoke eden iddia!
YETER... Son dakika: Bekçi, evleneceği kadını öldürdü! 5 yaşında kızı vardı
GÜNDEM 5 yaşında kızı vardı! Gel de vahşeti anlat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.