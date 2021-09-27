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Otomobilde başından vuruldu 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, otomobilde başından vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Yıldız sokağın ortasında park halinde duran 34 PC 9562 plakalı otomobilin direksiyonunda başından vurulmuş halde görüldü. Çevredekilerin silah sesi üzerine kanlar içerisinde ağır yaralı halde bulduğu kişi için polise haber verildi.

Ekipler, araç içerisinde başından vurulduğu belirlenen şahsın Sercan Yıldız (23) olduğunu tespit etti. İçerisinde bir kovan bulunan aracın hemen yanında park halindeki bir otomobilin sol ön camına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Ağır yaralı genç yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sercan Yıldız'ın poliste iki suç kaydının bulunduğu ve dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşıldı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.