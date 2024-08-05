Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Buharkent ilçesinde A.Ç'nin (64) kullandığı otomobilde, Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ormanlık alandaki yangın, kontrol altına alındı.