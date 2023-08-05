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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilde bulunan cesetlerin sırrı araştırılıyor

        Otomobilde bulunan cesetlerin sırrı araştırılıyor

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobilde silahla vurulmuş olarak bulunan 34 yaşındaki Özay Gül ve 24 yaşındaki Selda Karaca'nın cenazeleri, memleketleri Malatya'ya gönderildi. Araçta bulunan tabanca balistik incelemeye alınırken, olayın öldürme sonrası intihar şeklinde gerçekleştiği üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:20
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        Otomobildeki cesetlerin sırrı araştırılıyor
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        Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında uzun süre park halinde duran otomobili gören köylüler, aracın yanına gittiklerinde göğüslerinden vurulmuş kadın ve erkeği fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki kadın ve erkeğin öldüğünü belirledi.

        Yapılan araştırmada cesetlerin Malatya'nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı Özay Gül ve Selda Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Araçta bir de tabanca bulundu.

        Cenazeler Sivas'ta yapılan otopsi işleminin ardından bugün toprağa verilmek üzere memleketleri Malatya'nın Arapgir ilçesine gönderildi.

        TABANCA İNCELEMEYE ALINDI

        Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, cesetlerin yanında bulunan tabanca da balistik incelemeye alındı. Ayrıca cesetlerden de incelenmek üzere swap alındığı bildirildi.

        Özay Gül'ün Selda Karaca'yı vurup, daha sonra aynı silahla intihar ettiğinin üzerinde durulduğu bildirildi.

        #sivas
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