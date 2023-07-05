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Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilde cesedi bulunmuştu: 3 tutuklama
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Otomobildeki ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ihbar sonrası bir otomobilde bulunup, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Cebrail Daşçı soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Otomobilde cesedi bulunmuştu: 3 tutuklama
DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'na park edilen otomobilde bir yaralı olduğunu belirten 2 kişi, 3 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, araçtaki Cebrail Daşçı'nın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, Daşçı'nın vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Daşçı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, ihbarı yapan ve otomobilde bulunan Mehmet E. ile Mücahit E.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi. Daha sonra olaya ilişkin Cihan E. ile Mehmet Nuri E. de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet E., Cihan E. ve Mehmet Nuri E. tutuklandı, Mücahit E. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin mahkemedeki ifadelerinde; cinayeti 'namus meselesi' nedeniyle işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

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