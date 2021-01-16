Cinayetin sebebi boş şişe toplamakmış!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası

Bursa'da otomobilin içinde 2 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın, boş şişe toplama meselesi yüzünden ortaya çıkan husumet nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı

Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası
Cinayetin sebebi boş şişe toplamakmış!
0:00 / 0:00
İHA

Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent K. (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu’nun (35) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne park etti. Aracından inen Levent K., av tüfeğiyle araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren'e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken yere yığıldı.

Bu sırada uygulama yapan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu'nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent K. sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Şahsın, "Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım" dediği öğrenildi.

"BENİM ŞİŞEMİ TOPLAMA" KAVGASI

Levent K.’nin 15 gün öncede aynı yerde otomobilinde alkol alırken elindeki boş şişeyi yere attığı, boş şişe toplayan Orhan Eren'in şişeyi almak isteyince Levent K.’nin "Benim şişemi toplama dediği”, buna sinirlen Orhan Eren'in de Levent K.’yi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Levent K.’nin 15 gün sonra Orhan Eren ile barışmak için bir araya geldiği ikinci kez yaşanan tartışma sonrası otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Orhan Eren ve Orhan Aksu'nun içerisinde bulunduğu otomobile ateş açtığı 2 şahsın ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Öte yandan Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu'nun kardeşi olan Orhan Aksu'nun cenazesi Küçükbalıklı Mahallesi 4. Can sokakta ikamet eden ağabeyinin evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Taşlı Tarla Ebubekir Camii'ne götürülen cenaze ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'un Terme ilçesine bağlı Evci köyünde defnedilmek üzere yola çıktı. Saldırıda ölen diğer kişi Orhan Eren'in ise Zonguldak Bakiler köyünde defnedileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amasya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
GÜNDEMAmasya'da uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan paylaştı: Birkaç yıl öncesinden kar manzarası
GÜNDEMBirkaç yıl öncesinden kar manzarası
AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
GÜNDEMAUZEF sonuçları açıklandı!
Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor
GÜNDEMEvsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi
AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav tarihleri belli oldu
GÜNDEMAÖF sınav tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aşı oldu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay aşı oldu
Açıköğretim sınav tarihleri açıklandı! AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri
GÜNDEMAçıköğretim sınav tarihleri açıklandı!
Aydın'ın Didim ilçesinde feci trafik kazası: 1 ölü
GÜNDEMTakla atan araçtan sağ kurtulamadı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf'u tebrik etti
GÜNDEMBakan Selçuk küçük şampiyonunu kutladı
Evinde maymun ve keklik besleyen kişiye 2 bin 763 lira para cezası kesildi
GÜNDEMEvinde maymun ve keklik besleyen şahsa ceza