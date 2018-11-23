Kanlı saldırıda yeni iddialar

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Otomobildeki saldırının nedeni uyuşturucu hesaplaşması mı?

İstanbul'da lüks otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının nedeninin uyuşturucu hesaplaşması olduğu öne sürüldü. Polis, saldırıyı düzenleyen 3 kişinin kimliğini tespit etti. Uyuşturucu ticaretinden suç kaydı çıkan zanlıların suç örgütü üyesi olduğu belirtildi.

23.11.2018 - 17:56 | Güncelleme:

Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ve Nihat Uludağ'ın özel haberine göre Şişli'de çarşamba günü kurşun yağmuruna tutulan otomobilde sürücü Murat Çarık hayatını kaybetti, arkadaşı Murat Bakaç ise yaralandı. Olaydan sonra geniş çaplı araştırma yapan polis yeni bilgilere ulaştı.

SALDIRGANLAR ÇETE ÜYESİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saldırganların 3 kişi oldukları belirlendi. Şüphelilerden biri kaçarken cep telefonunu düşürdü. Telefon incelenince zanlının 33 yaşındaki Mümtaz A. olduğu belirlendi. Polis diğer iki saldırganın da kimliğini kısa sürede belirledi. 3 zanlının da uyuşturucu ticareti yapmaktan suç kaydı olduğu belirlendi. Zanlıların ayrıca Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir suç örgütünün üyesi olduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Saldırıya uğrayanları da araştıran polis, galericilik ve inşaat işleri yaptığı belirtilen öldürülen Murat Çarık'ın uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğunu tespit etti. Bu nedenle saldırının ‘uyuşturucu hesaplaşması' nedeniyle düzenlendiği ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.

ATEŞE HAZIR SİLAH ÇIKMIŞTI

Araçta yapılan incelemede ateşlenmeye hazır halde bir silah bulunmuştu. Murat Çarık ve arkadaşının, kendilerine yönelik bir saldırı olabileceğini düşündüğü ve bunun için de silahı bu şekilde yanlarında bulundurduğu değerlendirildi. Ancak iki arkadaş, saldırı sırasında ateşe karşılık veremedi.

SEKEN KURŞUNDAN YARALANMIŞ

Öte yandan saldırganlardan birinin ise olayda seken kurşunlardan hafif yaralandığı belirtildi. Polis tüm hastaneleri de incelemeye aldı.

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