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        Haberler Gündem Otomobildeki uyuşturucuyu 'Tina' buldu: 2 tutuklama - Güncel haberler

        Otomobildeki uyuşturucuyu 'Tina' buldu: 2 tutuklama

        Aydın'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:51
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        Otomobildeki uyuşturucuyu 'Tina' buldu: 2 tutuklama
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        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu takibe alınan bir otomobil, sabah erken saatlerde Aydın- İzmir Otoyolu gişelerinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 2 parça halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan Ahmet A. (27) ve Oktay A. (22), gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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