Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Selçuk Yıldız (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

OTOMOBİLDEN EMEKLEYEREK ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre savrulan araç duvara çarpıp, havada takla atarak bir mobilya fabrikasının bahçesine düştü. Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki Kemal Ceylan (41) da emekleyerek çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Fabrikanın bekçisi ile çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araçtan fırlayan sürücü Selçuk Yıldız ile yanındaki Filiz Uğuroğlu (48), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. REKLAM