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BÖLGEDEKİLER TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, gönüllüler, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek oldu. Komandolar ise yangının Kemaliye Mahallesi'ndeki yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşılık bölgede yaşayan yaşlıları tahliye etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise helikopterlerle uçakların su aldığı alanlardaki tedbirlerle, yangınla mücadelenin güvenli şartlarda yapılmasını sağladı.