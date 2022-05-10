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Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz cinayette son dakika gelişmesi: Otomobile top atmıştı... - Haberler
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'Otomobile top atma' cinayetinde sanığın ceza belli oldu!

Kayseri'de otomobiline bilerek taş attığını iddia ettiği çocuğun babası Evren Karaca ile tartışıp, av tüfeğiyle vurarak öldüren tutuklu sanık Faruk Kahraman'ın cezası belli oldu. Önceki savunmalarını tekrar eden ve aracına bilerek top atıldığını iddia eden sanık Kahraman'ın verilen müebbet hapis cezasında, daha sonra geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurarak indirim uygulandı

Akılalmaz cinayette son dakika gelişmesi: Otomobile top atmıştı... - Haberler
'Otomobile top atma' cinayetinde ceza belli oldu!
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DHA

Kayseri'de otomobiline bilerek taş attığını iddia ettiği çocuğun babasını tüfekle öldüren tutuklu sanık Faruk Kahraman'ın (29) cezası belli oldu.

Olay, geçen yıl 17 Eylül'de Melikgazi ilçesi, Danişmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan Evren Karaca'nın oğlunun attığı top, komşuları Faruk Kahraman'ın otomobiline isabet etti. Faruk Kahraman da çocuğa tepki gösterdi. Çocuk durumu babasına anlatınca, iki komşu arasında tartışma çıktı.

ÇOCUĞUN BABASINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Çıkan kavgada Faruk Kahraman, evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca'yı vurarak yaraladı. Karaca hayatını kaybetti, Kahraman da gözaltına alınıp tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Olayda hayatını kaybeden Evren Karaca.
Olayda hayatını kaybeden Evren Karaca.

İddianamede, Evren Karaca'yı silahla tehdit ettikten sonra av tüfeği ile vurarak öldüren sanık Kahraman hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Olay sırasında Karaca'nın yanındaki kardeşi Ş.K.'ye silah doğrultarak tehdit eden Kahraman'ın ayrıca 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

'KÜREKLE VURUNCA TÜFEK SESİ SANDIM'

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Faruk Kahraman ile şikayetçiler hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar eden ve aracına bilerek top atıldığını iddia eden sanık Kahraman, "Komşumuz olan Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. 'Bir daha çekerseniz, topunuzu keserim' dedim. Daha sonra Evren Karaca, 'Ben de seni keserim' dedi. Bu nedenle tartışma çıktı. Namaz kılmaya giderken, kardeşiyle evimizi bastılar. Evren Karaca, kürekle kapıya vurunca tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak, ateş ettim" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINDA İNDİRİM

Evren Karaca'nın yakınları ise şikâyetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, öldürülen Evren Karaca'yı silahla tehdit eden sanık Kahraman'a 10 ay hapis cezası verdi, ardından 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, daha sonra geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurarak, cezasını 25 yıla düşürdü. Heyet, hayatını kaybeden Karaca'nın olay sırasında yanında olan kardeşi Ş.K.'ye yönelik eylemi nedeniyle sanığa 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'hakaret' suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Böylece sanık Kahraman toplamda 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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