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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobilen ve Antalyaspor'dan sponsorluk anlaşması - Otomobil Haberleri

        Otomobilen ve Antalyaspor'dan sponsorluk anlaşması

        İkinci el araç alım satım markası Otomobilen, Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, Otomobilen logosu, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Antalyaspor'un formalarında yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:32
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        Antalyaspor formasında Otomobilen yazacak
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        Tunalar Şirketler Topluluğu’nun ikinci el araç alım satım markası Otomobilen, Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Anlaşma kapsamında Otomobilen logosu, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Antalyaspor’un formalarında yer alacak.

        Anlaşmanın duyurulduğu imza törenine, Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Boztepe başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

        Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde; sporun toplumları bir araya getiren ve ortak heyecanla birleştiren gücüne inandıklarını vurgulayan Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, "Antalyaspor ile imzaladığımız sponsorluk anlaşmasını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tunalar Topluluğu olarak, sporun toplumları bir araya getiren ve ortak heyecanla buluşturan gücüne tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu doğrultuda bünyemizde yer alan hemen her şirketimizle, Türk sporunu desteklemeye devam ediyoruz. Tunalar Şirketler Topluluğu’nun ikinci el araç alım satım markası Otomobilen ve ülkemizin köklü futbol kulübü Antalyaspor arasında imzalanan bu anlaşma, spora ve futbola olan tutkumuzun en büyük göstergesidir" dedi.

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Boztepe, "Sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin de göz bebeği olan Antalyaspor için globalleşmiş firmalarla çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk futbolunun yaşayabilmesi için sponsorluklar çok önemli. Bunun için Türkiye’ye mal olmuş, globalleşmiş bir firma olan Otomobilen ile bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. İş birliğimiz, Otomobilen ve Antalyaspor camiasına hayırlı olsun" diye konuştu.

        Anlaşma kapsamında Antalyaspor, Süper Lig 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Otomobilen logosunu formalarında taşıyacak.

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