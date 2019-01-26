Kaza Gemlik Dörtyol Mevkiinde meydana geldi. Karayolunu bölen tellerin arasından yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileriye fırlayıp yere düşen Turan D. isimli yaşlı adam ağır şekilde yaralandı.









HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR!

İHA'nın haberine göre bilinci kapalı olan Turan D. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ağır yaralı Turan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.