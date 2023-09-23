Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bisikletiyle seyir halindeki 12 yaşındaki Mehmet Taş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kaza, Modernevler Mahallesi´ndeki Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.
İddiaya göre, Tuğrul A. idaresindeki otomobil, sokaktan bisikletiyle yola çıkan Mehmet Taş´a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Taş, yere savruldu. Otomobil ise uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazayı gören bir sağlık görevlisi yaralı Taş´a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk daha sonra Ceyhan Devlet Hastanesi´ne sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü Tuğrul A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Durumu ağır olan Taş ardından Adana´nın merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi. Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.