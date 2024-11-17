Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Nevşhir'deki kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Demirçelik (24), iş çıkışı köyüne gitmek için dolmuşa bindi. Köyünün karşısında dolmuştan inen Özçelik yolun karşısına geçmek istedi.

Niğde istikametinden Nevşehir istikametine gitmekte olan Erhan K. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.