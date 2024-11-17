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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

        Nevşehir'de iş çıkışı evine giderken otomobilin çaptığı genç kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:57
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        Otomobilin çarptığı genç kızdan acı haber!
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        Nevşhir'deki kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Demirçelik (24), iş çıkışı köyüne gitmek için dolmuşa bindi. Köyünün karşısında dolmuştan inen Özçelik yolun karşısına geçmek istedi.

        Niğde istikametinden Nevşehir istikametine gitmekte olan Erhan K. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Erhan K. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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