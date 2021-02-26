Otomobilin çarptığı kişi öldü

A.B. (35) idaresindeki 06 AD 6316 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 12'nci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yılmaz'a (31) çarptı.Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.Araçta yaralanan sürücünün eşi ve çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildiBu arada, sürücü A.B'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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