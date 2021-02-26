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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Sami G. idaresindeki 41 AGR 348 plakalı otomobil, D-100 kara yolu İstasyon Mahallesi Feribot Kavşağı mevkisinde, İbrahim Mamak'ın kullandığı 41 KJ 4455 plakalı motosiklete arkadan çarptı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mamak, 112 Acil Servis ekibince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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