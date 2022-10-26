Otomobilin çarptığı öğrenci servisi devrildi!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre İrfan M. idaresindeki otomobil, kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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