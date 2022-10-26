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Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da otomobilin çarptığı öğrenci servisi devrildi! - Güncel haberler
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Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Konya'da meydana gelen bir kazada faciadan dönüldü. Olayda öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin çarptığı öğrenci servisi devrildi! - Güncel haberler
Otomobilin çarptığı öğrenci servisi devrildi!
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AA

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre İrfan M. idaresindeki otomobil, kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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