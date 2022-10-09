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Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilin çarptığı sürüdeki 30 koyun oldu
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Gaziantep'te otomobil sürüye çarptı, 30 koyun öldü

Gaziantep'te sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 30 koyun ölürken, jandarma soruşturma başlattı

Otomobilin çarptığı sürüdeki 30 koyun oldu
Otomobilin çarptığı sürüdeki 30 koyun oldu
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DHA

Gaziantep'de, otomobil çarptığı sürüdeki 30 koyun öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Islahiye ilçesi Karapolat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü ve plakası tespit edilemeyen otomobil, yola çıkan küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 30 koyun öldü.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olası ikinci kaza için önlem alınırken, ölen koyunlar hayvan sahipleri tarafından traktör römorkuna yüklenerek gömülmek üzere götürüldü.

Jandarma kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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