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Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaza anı kameraya yansıdı
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AA

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Sağlık Ocağı mevkisinde Burak K. yönetimindeki 35 ZDR 89 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez'e (43) çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gövenez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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