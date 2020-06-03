Otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarpması kameraya yansıdı - DÜZCE

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen bir otomobil, yağışın da etkisiyle yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere çaptı.Kaza, bölgede seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlerlere çarpması yer alıyor.Kayıtlarda ayrıca sürücünün kaza sonrası kendi imkanlarıyla otomobilden çıktığı da görülüyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR