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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilinde öldürülmüş olarak bulundu

        Otomobilinde öldürülmüş olarak bulundu

        Mersin'in Gülnar ilçesinde bir şahıs otomobilinin içerisinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:03 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:03
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        Otomobilinde öldürülmüş olarak bulundu
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        İHA'nın haberine göre, Büyükeceli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde park halindeki bir aracın şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine giderek inceleme yapan ekipler, aracın şoför koltuğunda oturan şahsın boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

        Yapılan araştırmada ölen şahsın Metin S. olduğu belirlenirken, ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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