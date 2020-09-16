İHA

İddiaya göre görüntü Silivri Çeltik yolunda kaydedildi. Bir sürücü otomobiline bağladığı köpeği trafikte sürüklerken görüntülendi. Olaya tepki gösteren diğer sürücüler otomobilin yanına yanaşarak kornaya bastı. Camı açan sürücü, "Köpeği yazlığıma götürüyorum, arabada hasta bir köpek daha var" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Yerde sürüklenerek kanlar içinde kalan köpeğin yardımına çevredeki sürücüler koştu.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yoğun epki toplayan S.T isimli şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahsa 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında idari para cezası kesildiği öğrenildi.