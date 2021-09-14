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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Suriyeli Muhammer Abdo yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı
DHA

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ahmet Ali Ağa Bulvarı Yüksek Bina kavşağında meydana geldi. F.G.'nin kullandığı 55 AAF 019 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Muhammer Abdo'nun (50) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Muhammer Abdo olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında yolcu olarak bulunan adı öğrenilemeyen eşi yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralı kadın, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammer Abdo'nun cenazesi ise morga konuldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü F.G., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anında Muhammer Abdo ve eşinin kask takıp takmadığı henüz öğrenilemedi.

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