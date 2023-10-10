Otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü
Aksaray'da otomobille çarpışan 22 yaşındaki motosikletli kurye Mehmet Efe Altan yaşamını yitirdi
Kaza, saat 20.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 50'nci caddede meydana geldi.
Pizzacıda kurye olarak çalışan Mehmet Efe Altan idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ali Kağan K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Altan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Ali Kağan K. gözaltına alındı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.