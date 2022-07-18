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Otomobille iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Afyon'da kaçırdığı yola geri geri giderek girmek isteyen sürücü iki motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili araştırmayı sürdürüyor.

Otomobille iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı
İHA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dönüş yolunu kaçırdığı için geri geri gitmeye çalışan otomobile 2 motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çiğiltepe köy yolunda A.A., idaresindeki araç Sandıklı istikametine seyir halinde iken döneceği yolu kaçırdı. A.A., ardından dönmek için aracıyla geri geri ilerlemeye başladı. Yolda ilerleyen R.Ç. ve U.K.’nin kullandığı motosikletler araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri R.Ç ve U.K ile motosikletin birinde yolcu olarak bulunan H.İ.Y., yaralandı.Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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