İHA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dönüş yolunu kaçırdığı için geri geri gitmeye çalışan otomobile 2 motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çiğiltepe köy yolunda A.A., idaresindeki araç Sandıklı istikametine seyir halinde iken döneceği yolu kaçırdı. A.A., ardından dönmek için aracıyla geri geri ilerlemeye başladı. Yolda ilerleyen R.Ç. ve U.K.’nin kullandığı motosikletler araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri R.Ç ve U.K ile motosikletin birinde yolcu olarak bulunan H.İ.Y., yaralandı.Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.