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Otomobille yanına yaklaşıp, ateş açıp öldürdüler

Adana'da sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Adnan Kaya, yaşamını yitirdi

Otomobille yanına yaklaşıp, ateş açıp öldürdüler
Otomobille yanına yaklaşıp, silahla öldürdüler
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DHA

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, plakası henüz öğrenilemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişiler, evinin yakınında sokakta yürüyen Adnan Kaya'nın yanına yaklaştı.

İddiaya göre, otomobildekilerin kendisine seslendiğini fark eden Kaya, aracın yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden ateş açan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Adnan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adnan Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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