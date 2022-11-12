Otomobille yanına yaklaşıp, silahla öldürdüler 0:00 / 0:00

DHA

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, plakası henüz öğrenilemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişiler, evinin yakınında sokakta yürüyen Adnan Kaya'nın yanına yaklaştı.

İddiaya göre, otomobildekilerin kendisine seslendiğini fark eden Kaya, aracın yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden ateş açan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Adnan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adnan Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.