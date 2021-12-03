İHA

İstanbul’un Bağcılar, Eyüpsultan, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde meydana gelen lastik hırsızlığı olaylarına ilişkin polis çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin önde eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.

Polis, daha sonra yapmış olduğu teknik ve fiziki takibin ardından şahsın daha önce de benzer suçlardan defalarca gözaltına alınan Metin P. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Metin P. gözaltına aldı.

42 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Emniyete getirilen Metin P.'nin 42 kez "otodan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin çaldıkları lastikleri sattığı öğrenilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.