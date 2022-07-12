Sıfır araçta devam eden bulunurluk sorunu, tüketicinin rotayı ikinci ele kırmasına neden oluyor. Döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak artan sıfır araç fiyatları, yüksek talep ile birleşince ikinci el otomobil fiyatlarında da fiyat artışı kaçınılmaz hale geliyor.

İkinci el araç sektörünün ilk 6 ayını değerlendiren 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yatırımcıların otomobili bir fırsata dönüştürdüğünü açıkladı.

Ülgür, son 3-6 aylık dönemde alımların yüzde 70’inin bir süre sonra satmayı düşünen kişiler tarafından yatırım amaçlı yapıldığını belirterek, "Geriye kalan yüzde 30'luk bölüm ise ihtiyaçtan dolayı otomobil almakta. Aynı zamanda yüzde 30’luk kısım ihtiyaç olarak otomobil alırken bir yandan da bunu yatırım aracı olarak da görüyor. Bunu aldıkları otomobillerden anlayabiliyoruz, çünkü donanım özellikleri kolay satılmaya uygun niteliklere sahip otomobilleri tercih etmeye önem veriyorlar" dedi.

Sıfır araçlarda yaşanan bulunurluk probleminin ikinci elin hızlanmasına yol açtığını kaydeden Ülgür, "İlk 6 ayda, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında büyüme olduğunu ifade edebiliriz. Yılın ilk 6 ayında sıfır araç pazarı geçen yıla kıyasla yüzde 10 daralırken bayram öncesinde hem sıfır hem ikinci el pazarı hareketlendi" diye konuştu.

'ÖTV İNDİRİMİ ZORUNLULUK HALİNE GELDİ'

Günümüz koşullarında araç almanın zorlaştığını da belirten Ülgür, 10 yaşın üzerinde ikinci el bir aracın ortalama 200-220 bin TL civarında bir fiyatı bulunduğundan bahsetti.

Alım şartlarının giderek zorlaştığı bir ortamda fiyat artışlarına da dikkat çeken 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, "Şu anda özellikle sıfır araçlar için oluşan ‘yok satıyor’ algısı sektöre ve dolayısıyla tüketiciye zarar veriyor, fiyatların da her geçen gün artmasına yol açıyor. Dünyada otomobil üretimi az ve Türkiye’de de talebin çok daha azını karşılayabiliyorsak, yok satıyor algısının ne kadar yanlış olduğunu görebiliriz. Fakat bu algı, fiyatlar artarken ÖTV matrah güncellemesine de ihtiyaç olmadığı algısına yol açabilir. Kurun baskılanmasının da fiyat artışını değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz ve bu sebeple ÖTV indirimi artık zorunluluk haline geldi" ifadelerini kullandı.

'FİYATLAR ENFLASYONU TAKİP EDİYOR'

Son dönemde yaşanan fiyat artışlarının nedenleri ile ilgili de konuşan Ülgür, "Mevcut durumda araçların fiyat artışlarında kurdan ziyade enflasyona bakmak gerekiyor. Önceden kuru takip eden otomobil fiyatları, artık enflasyonu takip ediyor. Ocak-Haziran döneminde kurlarda yüzde 20 civarında artış olurken enflasyon yüzde 40 civarında oldu ve otomobil fiyatlarındaki artış da o mertebede gerçekleşti. Bu yüzden kur düştüğünde araç fiyatlarının da düşmesini beklemek yerine, bakmamız gereken parametre enflasyon haline geldi" dedi.