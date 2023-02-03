Formula 1'de 2026 yılından itibaren kullanılmaya başlanacak yeni güç üniteleri birçok otomobil üreticisinin ilgisini çekmiş durumda. Alman devleri Porsche ve Audi'nin ardından bu kez de Formula 1'in efsane takımlarından Ford da F1'e geri dönüyor.