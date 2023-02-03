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Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

Formula 1'in efsanelerinden Ford, geri dönüyor... Amerikalı ünlü otomotiv üreticisi, 2026 yılından itibaren yeniden F1'de boy gösterecek. Ford, son olarak 2004 yılında Jaguar adıyla Formula 1'de mücadele etmişti.

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  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!
  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

    Formula 1'de 2026 yılından itibaren kullanılmaya başlanacak yeni güç üniteleri birçok otomobil üreticisinin ilgisini çekmiş durumda. Alman devleri Porsche ve Audi'nin ardından bu kez de Formula 1'in efsane takımlarından Ford da F1'e geri dönüyor.

     
  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

    Ford, yaptığı açıklamayla F1'e geri döneceğini duyururken, Formula 1 de sosyal medya paylaşımlarıyla Amerikalı devin döndüğünü resmen açıkladı.
  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

    Yapılan açıklamada Ford'un Formula 1 macerasına son iki senenin şampiyon takımı Red Bull ile başlayacağı belirtildi.
  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

    Ford, Red Bull Powertrains ile işbirliği yaparak Red Bull'un 2026'daki motorunun gelişimine yardımcı olup o motora adını verecek.
  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

    Ford, son olarak 2004'te Jaguar adıyla Formula 1'de mücadele etmişti.
  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

    Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford da yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

    "Bu, büyük büyükbabamın şirketimizin kuruluşuna yardımcı olan bir yarışı kazanmasıyla başlayan, Ford'un otomotiv tarihinde heyecan verici yeni bir bölümün başlangıcıdır.
  • Otomotiv devi Ford, Formula 1'e geri döndü!

    Ford, sporun zirvesine geri dönüyor ve Ford'un uzun inovasyon, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon geleneğini dünyanın en görünür aşamalarından birine taşıyor"

 

 

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