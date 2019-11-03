OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dünya ticaretinde yaşanan sorunlara rağmen otomotiv ihracatını belli bir seviyenin üstünde tutmayı sürdürdüklerine dikkati çekti.

Otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-ekim dönemi ihracatının 25,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Aylık ihracat ortalaması 2,5 milyar dolar düzeyinde oldu. Ekim ayında ana ürün gruplarında artış kaydettik. Bununla birlikte eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün grubundaki yüzde 18 ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 64 oranındaki düşüş, ekim ayı performansını olumsuz etkiledi. Yine en büyük ülke pazarımız AB'ye ihracatımız yüzde 5 düşerken Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) yüzde 63, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 43 gibi oldukça iyi oranlarda artış kaydettik."

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 1 ARTTI

Ürün grupları bazında bakıldığında ekimde "binek otomobil" ihracatı yüzde 1 artarak 1 milyar 205 milyon dolar olurken "tedarik endüstrisi" ihracatı da yüzde 3 artarak 966 milyon dolar oldu. Öte yandan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 18 azalarak 388 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 10 artarak 196 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım yüzde 4,5, ikinci en büyük pazar olan Fransa'ya yüzde 6 ve İtalya'ya da yüzde 7,5 azaldı. Buna karşılık yine önemli pazarlardan Romanya'ya ihracat yüzde 31, ABD'ye yüzde 22, Rusya'ya yüzde 25, İspanya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 46 arttı.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracatta yüzde 12, Almanya'ya yüzde 30, Birleşik Krallık'a yüzde 12, Slovenya'ya yüzde 40, Hollanda'ya yüzde 76, İsrail'e yüzde 298 artış yaşandı. Buna karşılık İspanya'ya yüzde 47, Polonya'ya yüzde 12, Belçika'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 63, Fas'a yüzde 52 ihracat düşüşü görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Hollanda'ya yüzde 234, İtalya'ya yüzde 19 ihracat artışı yaşanırken, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya ihracat yüzde 118, İtalya'ya yüzde 14 arttı.

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 8 azalarak 398 milyon dolar olurken ikinci büyük pazar olan Fransa'ya ise yüzde 7 artışla 288 milyon dolar, İtalya'ya da yüzde 1,5 artarak 282 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu ay, Slovenya'ya yüzde 12, Hollanda'ya yüzde 80, Rusya'ya yüzde 39 ve İsrail'e de yüzde 122 ihracat artışı yaşanırken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 14, İspanya'ya yüzde 21,5, Belçika'ya yüzde 26,5 ve Polonya'ya da yüzde 16 düşüş görüldü.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında ekimde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik ihracat yüzde 5 düşerek 2 milyar 156 milyon dolar oldu. Bu ülkelerin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 76,5 olarak kayıtlara geçti. Yine Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracatta yüzde 63, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 43 artış kaydedildi.