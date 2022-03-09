Otomotiv ihracatı Şubat'ta arttı

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Otomotiv sektörünün şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 2.5 milyar dolar oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan sektörün ülke ihracatından aldığı pay yüzde 12.8 olarak gerçekleşti. Yılın ilk iki ayında ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 0,2 azalarak 4 milyar 785 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisi, çift haneli ihracat artışı kaydederken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında ise çift haneli düşüş oldu. Geçen ay en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 10 artarken, yine önemli pazarlardan Rusya'ya yüzde 27, Polonya'ya yüzde 33 ihracat artışı oldu, Fransa'ya otomotiv ihracatı ise yüzde 32 geriledi.

TEDARİK ENDÜSTİSİ İHRACATI YÜZDE 18 ARTTI

Şubatta yine en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 18 artarak 1 milyar 126 milyon dolar oldu. Diğer ürün gruplarından binek otomobillerde ihracat şubatta yüzde 7 azalışla 819 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 20,5 azalarak 417 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 0,2 azalarak 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 15 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 17, ABD'ye yüzde 30, Rusya'ya yüzde 21, Polonya'ya yüzde 24, Romanya'ya yüzde 28 ihracat artışı, Fas'a ise yüzde 10, Slovenya'ya da yüzde 19 ihracat düşüşü görüldü.

Geçen ay binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 35, İtalya'ya yüzde 36, Slovenya'ya yüzde 31, Belçika'ya yüzde 68, Fas'a yüzde 69 ihracat düşüşü görülürken, Birleşik Krallık'a ve Almanya'ya yüzde 15, Polonya'ya yüzde 42, Mısır'a yüzde 44, İsveç'e yüzde 56 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 19, Fransa'ya yüzde 58, Belçika'ya yüzde 52, Slovenya'ya yüzde 41, Almanya'ya yüzde 56, İspanya'ya yüzde 40 ihracat düşüşü, İtalya'ya ise yüzde 31 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke Portekiz oldu ve bu ülkeye yüzde 15.653 gibi çok yüksek oranlı ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Almanya'ya yüzde 38, Fransa'ya yüzde 21 ihracat düşüşü görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 19 artarak 95 milyon dolar oldu.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 10 ARTTI

Ülke bazında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 10 artışla 383 milyon dolar ihracat yapılırken, ikinci büyük pazar olan Birleşik Krallık'a yüzde 1 düşüşle 275 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Yine İtalya'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 216 milyon dolar olurken, şubatta önemli pazarlardan Polonya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 10, Rusya'ya yüzde 27, Romanya'ya yüzde 29, Mısır'a yüzde 25, Portekiz'e yüzde 75, İsveç'e yüzde 36 ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 32, Belçika'ya yüzde 37, Slovenya'ya yüzde 32 ve Fas'a yüzde 44 ihracat düşüşü yaşandı.

AB'YE YAPILAN İHRACAT YÜZDE 2 DÜŞTÜ

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine şubatta ihracat yüzde 2 düşüşle 1 milyar 641 milyon dolar olurken, AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 64 ile yine en büyük payı aldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ikinci sırada yer aldı.

Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine ise yüzde 13,5 Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 21, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 12 ihracat artışları kaydedildi.