Otomotiv ihracatı yeni yıla artışla başladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 2,8 milyar dolar oldu. Toplam ihracattan yüzde 16,2 pay alan sektör yine ilk sırada yer aldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bu yılın ilk ayında otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ocak ayına ulaştık" dedi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve Otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli arttı. İtalya, Slovenya ve Romanya'ya yüksek oranlı artışlar kaydettik" dedi.

TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE YÜZDE 3 ARTIŞ

En büyük ürün grubu Tedarik Endüstrisi ihracatı ocakta yüzde 3 artarak 1 milyar 171 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 13 azalarak 773 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 27 artarak 505 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 61 artarak 161 milyon dolar olurken, çekiciler ihracatı da yüzde 10 azaldı.

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Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 2 oranında düşüş görülürken, önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 21, Birleşik Krallık'a yüzde 15, Romanya'ya yüzde 49, Fas'a yüzde 31, Çekya'ya yüzde 23 ihracat artışı, İspanya'ya ise yüzde 16 ihracat düşüşü yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlar olan Birleşik Krallık'a yüzde 24, Fransa'ya yüzde 11, İspanya'ya yüzde 42, Polonya'ya yüzde 43, Slovenya'ya yüzde 38, Belçika'ya yüzde 21 ihracat düşüşü görülürken, İtalya'ya yüzde 85, Almanya'ya yüzde 20, Hollanda'ya yüzde 47, Cezayir'e yüzde 100 ihracat artışı oldu.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 60, önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 72, İtalya'ya yüzde 35, Fransa'ya yüzde 45, Belçika'ya yüzde 55 ihracat artışı yaşanırken, İspanya'ya yüzde 68, ABD'ye yüzde 100 ihracat düşüşü görüldü.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan İspanya'ya yüzde 132, Almanya'ya yüzde 29, Birleşik Krallık'a yüzde 270 ihracat artışı yaşandı.

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ALMANYA EN BÜYÜK PAZAR

En büyük pazar olan Almanya'ya 417 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Birleşik Krallık 333 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu.

Bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 arttı. Üçüncü büyük pazar olan Fransa'ya ise yüzde 4 azalarak 272 milyon dolar ihracat oldu.

Geçen ay İtalya'ya yüzde 31, Slovenya'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 19, Fas'a yüzde 39, Portekiz'e yüzde 41, Cezayir'e yüzde 424 ihracat artışı görülürken, İspanya'ya yüzde 22, ABD'ye yüzde 21, İsrail'e yüzde 14, İsveç'e yüzde 48 ihracat düşüşü yaşandı.

Geçen ay Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 67,5 pay ve 1 milyar 877 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta yine ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 1 arttı. Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 12, Afrika Ülkelerine de yüzde 35 ihracat artışı yaşandı.