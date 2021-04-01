Otomotiv ihracatında ilk çeyreğin lideri Kocaeli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Otomotiv ihracatında ilk çeyreğin lideri Kocaeli oldu

Otomotiv endüstrisinde bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat gerçekleştiren il Kocaeli oldu.

Otomotiv ihracatında ilk çeyreğin lideri Kocaeli oldu
AA

Otomotiv endüstrisinde bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat gerçekleştiren il Kocaeli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın ilk 3 ayında 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisinin ihracatı böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artış gösterirken, otomotiv, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin 69 ilinden otomotiv ihracatı yapıldı.

Önemli ana sanayi firmalarının yanı sıra yan sanayi firmalarının da faaliyet gösterdiği Kocaeli, 1 milyar 920 milyon 947 bin dolarla ilk çeyrekte en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Otomotiv ihracatında Kocaeli ile rekabet içinde olan Bursa, söz konusu dönemde 1 milyar 902 milyon 559 bin dolarla ikinci, İstanbul 1 milyar 542 milyon 168 bin dolarla üçüncü, Sakarya 1 milyar 287 milyon 916 bin dolarla dördüncü ve Ankara 265 milyon 895 bin dolar ihracatla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 27,4, İstanbul'un yüzde 12,8 ve Sakarya'nın yüzde 6,6 artarken, Bursa'nın yüzde 3,6 ve Ankara'nın da yüzde 2,3 düşüş kaydetti.

En büyük ihracat pazarı Almanya olmaya devam etti

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya olmaya devam etti.

Yılın ilk çeyreğinde Almanya'ya 1 milyar 100 milyon 530 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 927 milyon 895 bin dolarla Fransa ve 757 milyon 610 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya 688 milyon 356 bin dolarla dördüncü ve İspanya 472 milyon 30 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

ABD ise otomotiv ihracatında ilk çeyrekte 308 milyon 307 bin dolarla sekizinci sırada konumlandı.

Hollanda hariç önemli Avrupa ülkelerine ihracat arttı

Bu yılın ilk 3 ayında 2020'nin aynı dönemine göre Hollanda hariç tüm önemli Avrupa ülkelerine otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalandığı Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 20,6'lık artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 13,3, Fransa'ya yüzde 25, İtalya'ya yüzde 20,05 ve İspanya'ya yüzde 11,1 arttı. ABD'ye ihracat artışı yüzde 16,2 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 13,8 oldu.

Bu yılın ilk çeyreği ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

İller2020 ilk çeyrek2021 ilk çeyrekFark (yüzde)
Kocaeli1.508.3851.920.94727,4
Bursa1.973.5091.902.559-3,6
İstanbul1.366.8081.542.16812,8
Sakarya1.208.2851.287.9166,6
Ankara272.050265.895-2,3
İzmir140.557173.53023,5
Manisa118.201141.65319,8
Konya101.041133.78132,4
Kırşehir49.04056.19314,6
Çankırı38.74841.7177,7

Ülke2020 ilk çeyrek2021 ilk çeyrekFark (yüzde)
Almanya971.1571.100.53013,3
Fransa742.489927.89525,0
Birleşik krallık628.425757.61020,6
İtalya571.099688.35620,5
İspanya424.844472.03011,1
Belçika304.460342.05112,3
Polonya245.981313.37127,4
ABD265.315308.30716,2
Slovenya292.676302.1393,2
Rusya Federasyonu137.618156.54913,8

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME