Otomotiv ihracatında rekor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artışla 3 milyar 582 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin dış satımında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde ise sektörün ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6,5 yükselişle 30,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörünün en büyük alt ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ihracatı geçen ay yüzde 17 artarak 1 milyar 395 milyon dolar oldu.

REKLAM "Binek otomobiller" ekim ayı ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 313 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 12 azalarak 387 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 5 artarak 224 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 16 düşüşle 154 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ülkeler bazında sektörün önemli pazarlarından Fransa'ya ekim ayında yüzde 27 artışla 469 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'ya yüzde 2 artışla 445 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a yüzde 17 artışla 332 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.