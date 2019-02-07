Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2018 senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31.6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı.

Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota Otomotiv, üçüncü ise Tofaş oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault, TGS Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ve Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret takip etti.

'İHRACATI KALICI OLARAK ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

OİB verilerine göre otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı da yüzde 1.9 artışla 2 milyar 330 milyon dolar oldu. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 17.7 olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk ayında binek otomobillerde ihracat düşüşü yaşanırken, diğer ana sanayi ürün gruplarında çift haneli ihracat artışı yaşandığı açıklandı.

YAN SANAYİ İHRACATI 872 MİLYON DOLAR OLDU

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ocakta yüzde 3 azalarak 872 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 813 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 43 artarak 381 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artışla 169 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatın yüzde 5 azaldığı bildirilirken, Birleşik Krallık’a yüzde 24, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 28 ihracat artışı olduğu açıklandı.

Binek otomobillerde ise, Fransa’ya yüzde 26, İtalya’ya yüzde 16, Polonya’ya yüzde 5 ihracat düşüşü görülürken, Birleşik Krallık’a yüzde 45, Almanya’ya yüzde 4, İspanya’ya yüzde 9, Slovenya’ya yüzde 116 artış yaşandığı kaydedildi.

OİB'in açıkladığı verilere göre, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a yüzde 44, Slovenya’ya yüzde 110, Hollanda’ya yüzde 163, Fransa’ya yüzde 72, Belçika’ya yüzde 81 ihracat artışı yaşanırken, İtalya’ya yüzde 13, İspanya’ya yüzde 14, Birleşik Devletlere’e yüzde 46 düşüş görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke olan Romanya’ya yüzde 3372, İtalya’ya yüzde 7, Fransa’ya yüzde 317 artış görülürken, önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 16, Birleşik Krallık’a yüzde 39 düşüş oldu.

ALMANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACAT ARTTI

Ülke bazında bakıldığında, Ocak ayında Almanya’ya ihracat yüzde 0.1 artışla 348 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık’a yapılan ihracat yüzde 34 artışla 258 milyon dolar, Fransa’ya ise yüzde 5 azalarak 225 milyon dolar oldu.

Ocakta yine önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 7, Polonya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 78, Romanya’ya yüzde 17, Hollanda’ya yüzde 49 ihracat artışı görülürken, Fransa’ya yüzde 5, İtalya’ya yüzde 10 düşüş yaşandı.

Birleşik Krallık’a yönelik yüksek oranlı ihracat artışında, bu ülkeye yönelik binek otomobilleri ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar gruplarındaki ihracatın yüzde 45 ve yüzde 44 oranındaki artışlar, yan sanayi ihracatının da yüzde 31 artışı etkili olduğu bildirildi.

AB ÜLKELERİNE ARTIŞ YÜZDE 9'U BULDU

Ülke grubu bazında ocak ayında Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 80 pay ve 1 milyar 865 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer aldı. Bu dönemde AB ülkelerine ihracat yüzde 9 artarken, bu yılın ilk ayında diğer Avrupa ülke grubuna ihracat yüzde 17 artış gösterdi. Sektörün ihracatında Afrika ülkelerine de yüzde 6 ve Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 8 artış yaşandı.