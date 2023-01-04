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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 5,7 artışla 30 milyar 996 milyon dolar oldu.

Tarihindeki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşan sektör, ülke ihracatında ise ikinci sırada yer aldı. Otomotiv, geçen yıl Euro/dolar paritesi kaynaklı 3 milyar dolarlık kayıp da yaşadı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yıl boyunca çip krizinin etkilerinin sürdüğü, yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri ve küresel resesyon riski gibi faktörlerle katlanarak büyüyen sorunların, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte iyice derinleştiği zorlu bir yılı geride bıraktık. En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen gerek aralık ayında gerekse 2022 yılı boyunca otomotiv ihracatımızda artış kaydettik" dedi.

Sektör için 2023 yılının ise ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Cumhuriyetimizin 100.yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla ülke ihracatındaki sektörel şampiyonluğumuzu yeniden devralmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ARALIK AYINDA EN YÜKSEK RAKAM

Geçen yılın son ayında ise otomotiv endüstrisi yüzde 6,7 artışla 3 milyar 157 milyon dolarlık ihracata imza atarak Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer aldı.

Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 13,8 oldu. Otomotiv, aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Aralıkta en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grubu tedarik endüstrisi olurken, binek otomobiller, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli artış gösterdi. Ayrıca Polonya, Belçika, İsrail ve Rusya'ya yönelik çift haneli ihracat artışları dikkat çekti.

TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE YÜZDE 10 ARTIŞ

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı 2022 yılında geçen yıla göre yüzde 10 artarak 12 milyar 983 milyon dolar olurken, aldığı pay da yüzde 41,9 olarak gerçekleşti.

2022 yılında Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 16, çekiciler ihracatı yüzde 71 artış gösterdi. Ülke grupları bazında en büyük pazar olan ve yüzde 64,7 pay alan AB ülkelerine 20 milyar 55 milyon dolar ihracat yapıldı.

Yine diğer Avrupa ülkelerine yüzde 8, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 16, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 20 ihracat artışı, Afrika Ülkelerine yüzde 19 ihracat düşüşü yaşandı.