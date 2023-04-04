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Otomotiv pazarında mart rekoru!

Türkiye'de 2023 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 55.2 oranında büyüdü ve 235 bin 971 adet seviyesine yükseldi. Mart ayında ise, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 61.7 oranında artarak 103 bin 929 adede çıktı. Böylece, otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek Mart ayı sonuçlarına ulaşılmış oldu

Otomotiv pazarında Mart rekoru!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 3 ayında yüzde 55.2 oranında büyüdü ve 235 bin 971 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50.1 oranında artarak 175 bin 421 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 71.9 artarak 60 bin 550 adet oldu.

Mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 61.7 artarak 103 bin 929 adet oldu. Böylece, otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek Mart ayı sonuçlarına ulaşılmış oldu.

Toplam pazar, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50 oranında arttı.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57.9 artarak 79 bin 226 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 75.3 artarak 24 bin 703 adet oldu.

PAZARIN YÜZDE 47'Sİ SUV MODELLER

Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89.1’inin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Bu kapsamda, C segmenti otomobiller 93 bin 990 adetle yüzde 53.6 pay, B segmenti otomobiller ise 60 bin 870 adetle yüzde 34.7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde de, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 46.6 pay ve 81 bin 788 adet ile SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 29.9 pay ve 52 bin 430 adet satış ile Sedan, yüzde 21.3 pay ve 37 bin 282 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 335 ARTTI

Öte yandan, Ocak-Mart ayında otomobil pazarında en çok benzinli otomobiller satıldı. Benzinli araçlar 117 bin 650 adetle pazardan yüzde 67.1 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 31 bin 465 adetle yüzde 17.9 pay, hibrit otomobil satışları 18 bin 874 adetle yüzde 10.8 pay, elektrikli otomobil satışları 4 bin 670 adetle yüzde 2.7 pay ve otogazlı otomobil satışları 2 bin 762 adetle yüzde 1.6 pay aldı.

Bu dönemde elektrikli otomobil satışlarının yüzde 335 oranında artması dikkat çekti.

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