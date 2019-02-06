Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club Buluşmaları kapsamında "Otomotivin Geleceği" zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede, otomotiv özelinde yeni trendlerin, iş modellerinin, üretim metotlar ve dijitalleşme masaya yatırıldı.

Zirve kapsamında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Başkanlar Oturumu’nda konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, otomotivdeki dijitalleşmenin iyi düşünülmeden hayata geçirilmesi halinde şirketlere zarar verebildiğini kaydetti.

Dijitalleşmenin hem devlette hem özel sektörde hem de otomotivde bir vizyon çerçevesinde hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Yenigün, "Dijitalleşme otomotivin önümüzdeki 20-30 yılına baktığımızda kaçınılmaz nokta. Burada dikkat edilmesi gereken şey yapılan her bir yatırımın, verilen her kararın son noktadaki hedefe hizmet ediyor olması gerekiyor" dedi.

Kısa vadeli yapılan dijitalleşmenin katma değer sağlamayacağını belirten Yenigün, "Şirketler öncelikle altyapılarını dijitale çevirmeli. Dijitalleşme basamak basamak hayata geçirilmeli. Şirketin vizyonu dijitalleşmeye uygun olmalı" ifadesini kullandı.

'FİYATLAR TÜKETİCİNİN CEBİNE SIĞMAYAN ŞEKİLDE ARTTI'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise Türkiye'deki yetkili satıcı örgütünün 100 bin direkt istihdamının bulunduğu bilgisini verdi.

Vergi indirimlerinin sektöre olumlu katkısı olduğunu kaydeden Şahsuvaroğlu, "Kasım ve aralıkta sektör uçurumun kenarından geriye döndü. Ocak ayı 14 bin 373 adetle kapandı, fakat bunun bir diğer sebebi ekim ayında açıklanan ÖTV-KDV indirimlerinin 31 Aralık'ta bitecek olmasıydı. her ne kadar vergi indirimleri uzatılsa da, tüketiciler satın alma eğilimini öne doğru çekti" dedi.

Şahsuvaroğlu, geçen yıl otomotiv sektörünün satışlarının 640 bin adet seviyesinde kapandığını hatırlatarak, "Bütün yapılanmamız satışların 1 milyon adedin üzerine doğru olması şeklinde kurgulanmış durumda" dedi.

Şahsuvaroğlu, kur baskısı sonrası fiyatların özellikle ağustos ayı ile birlikte ciddi şekilde arttığını belirterek, "Fiyatlar, tüketicinin cebine sığmayan şekilde arttı. 2013'te BDDK otomobil kredilerindeki vadeyi 60 aydan 48 aya düşürmüştü. O da şu anda aşmamız gereken bir problem" diye konuştu.

2018'de finansmana erişimde sıkıntılar çektiklerini anlatan Şahsuvaroğlu, "Bu gibi konuları kısa vadede aşmalıyız. Avrupa ve ABD'de örnekleri var. Üretici ve ithalatçı artık otomobilini ve hafif ticari aracının satılmasını istiyorsa finansını da çözmek zorunda. İşler kötüye gidiyorsa kredi verme iştahı ciddi manada düşüyor. Dolayısıyla üretici ve ithalatçı firmanın da bayiyi rahatlatmak ve bayisine sahip çıkmak adına bu işin finansmanını düşünmeli" dedi.

'İHRACAT İÇİNDE TEDARİK PAYI YÜZDE 35'E YÜKSELDİ'

Otomotiv sektörünün Türkiye'nin ihracatının 5'te birini tek başına yaptığını aktaran Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, "Türkiye'de İhracatçılar Meclisi'nin 27 tane sektörü var. Kalan 26 sektör ihracatın yüzde 80'ini paylaşıyor. Türkiye otomotiv endüstrisi 2017 verilerine göre büyüklük olarak dünyada 14'üncü büyük otomotiv üreticisi bir ülke" dedi.

Otomotiv endüstrisinin iç pazar kaynaklı çok pozitif bir ruh halinde olmadığını ancak ihracat tarafının her şeye rağmen pozitif sonuçlar verdiğini vurgulayan Çelik, "Endüstrinin moral veren noktası ihracat oldu. Bu dönemde 31.6 milyar dolarlık bir ihracata ulaştık" ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'de 10 yıl önce ihracatın içinde yüzde 15 olan tedarik endüstrisi payının şu an yüzde 35'lere yükseldiğini sözlerine ekledi.

'SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ KORUNMALI'

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Koçak ise otomotiv değer zincirinin tamamının etkili olması ve gelişebilmesi için en önemli konulardan bir tanesinin iç pazar dinamiklerinin güçlü olmasıyla ilişkili olduğunu dile getirdi.

Türkiye otomotiv pazarının iyi olduğu dönemlerde Avrupa'nın en büyük yedinci pazarı olma noktasına kadar gelebildiğini ancak çok volatil bir pazar olduğunu dile getiren Kocak, "150 binden 1 milyona adete kadar değişebilen dönemler geçiriyoruz. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi bu pazarın dinamizminin korunabiliyor olması" dedi.

Türkiye'de otomobilin satılabilmesi için dolaylı birçok şeye de ihtiyaç bulunduğunu anlatan Koçak, bunlardan bir tanesinin finansmana erişim olduğunu dile getirdi.

Bora Kocak, Türkiye'de otomotiv büyüklüğünün oldukça önemli olduğunu ve bu büyüklüğün koruması gerektiğini ifade ederek, sektörün aynı zamanda Türkiye'nin vergi gelirleri açısından da en önemli kaynaklarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

'PAZAR 450 BİNİ BULUR'

Zirve çerçevesinde "Otomotivin 2019 Vizyonu" başlığıyla düzenlenen CEO Oturumunda konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2019 yılının da 2018'deki gibi düşük beklentilerle bütçelerin yapıldığı bir yıl olduğundan bahsetti. Çağdaş, "Bu sene pazarın maksimumum 400-450 bin adet olacağı öngörüsüyle çoğu marka bütçelerini yaptı. Biz de aynı perspektifle bakıyoruz" dedi.

Çağdaş, otomotiv sektörünün Türkiye açısından en önemli sektörlerden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Bir birim üretim yapabilmek için 17-18 değişik sektörden girdi alan ve kendi çıktılarıyla yaklaşık 13-14 sektöre girdi veren bir sektör. İstihdama büyük katkısı var, Türkiye'nin döviz gelirlerine de katkısı var. Tek başına bütün ihracatın yüzde 20-25'ini yapan bir sektör" diye konuştu.

Sektörde özellikle yurt içinde daralmasının bir çok açıdan ekonomiyi etkileyeceğine işaret eden Çağdaş, "Bu sektörün özellikle yurt içi anlamda bizim gayri safi mili hasıladaki payı anlamında, oluşturduğu ölçek ekonomisi anlamında değerlendirildiğinde asla küçülmemesi lazım" dedi.

Bütün sektörün 1 milyon adet civarında bir satış potansiyeline göre kurgu yaptığını kaydeden Çağdaş, her şeyin normal gitmesi için bu sektörde satış adedin 700 binlerin altına düşmemesi gerektiğini ifade etti.

'VERGİ İNİDİRİMLERİ DARALMAYI AZALTTI'

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker ise 2018'in otomotiv sektörü için zor bir yıl olduğunu belirterek, 2018'in ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre pazarda artış olmasına rağmen nisan itibarıyla pazarın daralmaya başladığını anımsattı.

Bu daralmanın kur ataklarının olduğu Ağustos ayı ile hızlandığını anlatan Göker, kasım ve aralıktaki ÖTV indirimleri sayesinde daralmanın toparlanmaya başladığını anlattı.

Göker, yıllık üretimlerinin 203 bin adet olduğunu ve bunun yüzde 93'ünü başta Avrupa olmak üzere ihraç ettiklerini belirterek, bu yıl 2 milyonuncu araçlarını üreteceklerini söyledi.

Otomotiv sektörünün geleceğine dair öngörülerini paylaşan Göker, inovatif konusunda yoğun çalıştıklarını, satış ve satış sonrası süreçleri sürekli gözden geçirdiklerini aktardı.

'KREDİYE ULAŞMAK ENDÜSTRİNİN EN BÜYÜK SORUNU'

İki yıl üst üste satış hacminin yüzde 50-60'ını kaybeden bayi teşkilatını ayakta tutmanın çok zor olduğunu ve iç pazarın muhakkak canlanması gerektiğini belirten Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Şu anda otomotiv endüstrisi için en büyük problem krediye ulaşabilmek. Bu aşılmadan otomotiv sektörünün canlanması oldukça zor" dedi.

Sülün, özellikle ağır vasıtada ciddi daralma yaşandığını kaydederek, "Oradaki fazla kapasitemizi ihracata kaydırabildik. Bir önceki yıla göre 2018'de kamyon sektöründe ihracatımızı ikiye katladık ve yüzde 100 artırabildik" dedi.

Süer Sülün, 2018'den sonra sektördeki satışların geçen ay da daralmasının 2019'a dair çok ümitli olmamalarına neden olduğunu belirterek, bayi teşkilatının bu daralmadan olumsuz etkilenmemesi için hem endüstri hem de kamu idaresi olarak dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Teşviklerin hala sürdüğünü belirten Sülün, ancak 2019'a dair beklentilerinin daralma yönünde olduğunu, çünkü ocakta ÖTV ve KDV indirimleri sürmesine rağmen pazarın yüzde 59 daraldığını söyledi.

'DİJİTAL SIÇRAMA EKONOMİYİ BÜYÜTÜR'

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, otomotivde yaşanacak dijital bir sıçramanın, işletmelerin yanı sıra Türkiye ekonomisini de büyüteceğini aktardı.

Şahin, dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetlerin, her sektörde alışılan geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorladığını kaydederek, otomotiv endüstrisinin de dönüşen, gelişen ve en önemlisi de öncü olan yapısıyla, bu iş kollarının başında geldiğini bildirdi.

Araçların, hem otomotiv hem de teknoloji şirketleri için neredeyse sınırları olmayan bir oyun alanına dönüşmüş duruma geldiğini anlatan Şahin, "Süper bilgisayarlar, akıllı nesneler ve birbirleriyle iletişim halinde çalışan robotlarla sektör, bugün artık yıkıcı inovasyonun lideri konumunda" dedi.

'OTOMOBİLDE UÇAKTAN 15 KAT DAHA FAZLA YAZILIM VAR'

Otomotiv sektöründeki dijitalleşme ve sektörde bu anlamda yaşanan yeni gelişmeler hakkında bilgi veren KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, "Otomotiv sektörü, küresel ekonomide, dijitalleşmenin bayrağını en ön sıralarda taşıyan sektörler arasında yer alıyor. Bugün ortalama bir otomobil, bir uçakta kullanılandan 15 kat daha fazla yazılım koduna sahip. Otomotiv üreticilerinin, günümüzde, 'teknoloji odaklı otomotiv şirketi' olmaktan çok 'otomotiv odaklı birer teknoloji şirketine" dönüştüğüne tanık oluyoruz" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Zirve kapsamında, sektörde geçen yılki performanslarıyla öne çıkan şirketler de ödüllendirildi. Buna göre "En Çok Satan 5 Otomobil Markası" ödülünü Renault, Volkswagen, Fiat, Hyundai ve Toyota alırken, "En Çok Hafif Ticari Araç Satan Markalar" Ford, Fiat, Volkswagen, Renault ve Mercedes-Benz oldu.

"Binek Otomotivde Büyük Markalar" ödülüne Renault, Fiat, Volkswagen, Ford ve Toyota layık görülürken, "2018 Yılında Adet Bazında En Çok Otomobil Üreten Şirketler" ise Oyak Renault, Toyota, Hyundai Assan, Tofaş ve Honda Türkiye şeklinde sıralandı.

"2018 Yılında Adet Bazında En Çok Kamyon Üreten Şirketler" ödülleri Mercedes, Ford ve Anadolu Isuzu'ya, "2018 Yılında Adet Bazında Otobüs-Midibüs-Minibüs Üretim" ödülleri Mercedes, Man Türkiye ve Temsa'ya giderken, "2018 Yılında Adet Bazında Kamyonet Pick-Up (Hafif Ticari) Üreten Şirketler" Ford Otosan, Tofaş ve Karsan oldu.

Oyak Renault, Toyota, Hyundai Assan, Tofaş ve Ford Otosan "2018 Yılında En Çok Otomobil İhracatı Yapan Şirketler" listesinde ilk 5'e girerken, "2018 Yılında Adet Bazında Kamyonet/Pick-Up (Hafif Ticari) İhracatı Yapan Şirketler" ödüllerinin ilk üç markası ise Ford Otosan, Tofaş ve Karsan oldu.

"2018 Yılında En Fazla İstihdam Yaratan Şirketler" ödülleri sırasıyla Ford Otosan, Tofaş, Oyak Renault, Mercedes Benz ve Toyota'ya gitti.

"Otomotiv Yan Sanayide En Büyük 5 Şirket" ödülleri de sırasıyla Autoliv Cankor Otomotiv, Yazaki, Beyçelik Gestamp, Delphi Automotive ve Döktaş Dökümcülük'ün oldu.