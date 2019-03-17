TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak"



- "Türkiye değişiklere ve adaptasyon süreçlerine mükemmel uyum sağlayan bir ülke"



- "Akıllı Mobilite ve ileri teknoloji alanlarında hızlı ve akıllı davranıldığında Türkiye'nin otobüs ve yan sanayiciler olarak burada büyük bir fırsatı var"



Sürecek...