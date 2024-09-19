Otopark saldırısında 4 kişi yakalandı

DHA'nın haberine gçre; Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Hüseyin Açıkgöz'e ait otoparka 17 Eylül'de saat 13.00 sıralarında motosikletle gelen siyah kask takılı bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Tabancasını çıkarıp peş peşe 10 el ateşleyen saldırgan motosikletle hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırıda otopark sahibi Hüseyin Açıkgöz ile bitişikte bulunan çay bahçesinde oturanlardan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla olay yerinin 50 metre ilerisinde bulunan özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Açıkgöz'ün hayati tehlikesi sürerken, diğer 5 yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olayın ardından kaçan saldırganın U.İ. olduğunu tespit etti. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. U.İ. ile kendisine yardım ettikleri belirlenen 4 kişi polis tarafından dün yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda olayda kullanılan suç aleti tabanca ve tabancaya ait şarjör, motosiklet ve kask, ruhsatsız tüfek, şase numarası kazınmış motosiklet ile bir miktar uyuşturucu madde bonzai ele geçirildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.