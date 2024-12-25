Otoparkta korkunç cinayet!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Büyükçekmece'de bir bina yöneticisi iddiaya göre pusu kurduğu komşusunu otoparkta vurarak hayattan kopardı. Tarafların iki ay önce davalık oldukları bilgisinden yola çıkan polis korkunç cinayeti kısa sürede aydınlattı.
Giriş: 25.12.2024 - 20:44 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:44
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Büyükçekmece'de bir bina yöneticisi iddiaya göre pusu kurduğu komşusunu otoparkta vurarak hayattan kopardı.
Tarafların iki ay önce davalık oldukları bilgisinden yola çıkan polis korkunç cinayeti kısa sürede aydınlattı.
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