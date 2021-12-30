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Haberler Gündem 3. Sayfa Otopside farklı bir gerçek gün ışığına çıktı
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Kırıkkale'de 12 gün önce ölen kişinin cesedi otopsi için mezardan çıkarıldı

Kırakkale'de defnedildiği mezardan çıkarılarak otopsi yapılan kişinin normal şekilde hayatını kaybetmediği anlaşıldı. Otopsi sonucunda kavga aldığı darbeler nedeniyle öldüğü belirlendi. Kavga ettiği kişi şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı

Otopside farklı bir gerçek gün ışığına çıktı
Mezar açılınca ortaya farklı bir gerçek çıktı
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AA

Kırıkkale'de gömüldüğü mezardan çıkarılan kişinin kavga sırasında başına aldığı darbe nedeniyle beyin kanamasından öldüğü belirlenince maktulün kavga ettiği şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, E.K. ile E.A. 16 Aralık'ta Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesindeki bir kıraathanede alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle kavga etti.

E.A. iki gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti, yakınları tarafından toprağa verildi.

Bir süre sonra E.A'nın, E.K. ile kavga ettiğini öğrenen ve bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceğini düşünen yakınları, jandarmaya şikayette bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine E.A'nın cesedi mezardan çıkarılarak, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yapılan incelemede, E.A'nın kavgaya bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle öldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

E.A'nın cenazesi, otopsinin ardından aynı mezara gömüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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