Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor'da yüzler gülüyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen sarı-siyahlı ekip, ikinci haftada sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Malatya temsilcisi, üçüncü haftada ise Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve puanını 7'ye çıkardı. Evkur Yeni Malatyaspor, 3. haftayı puan tablosunun 3. sırasında tamamladı.

Sarı-siyahlı ekipte yeni transferlerden Sırp Danijel Aleksic, ilk 2 maçta da birer gole imza atarak ön plana çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu ve Düzce'de gerçekleştirdikleri kamp döneminin ardından yeni sezona iyi başladıklarını söyledi.

Kamp sürecinde yaşanan sakatlıkların kendilerini üzdüğünü aktaran Ravcı, eksiklere rağmen hiçbir bahanenin arkasına sığınmadıklarını vurgulayarak, "İlk haftada deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettik. Sonra taraftarımızın da desteğiyle Fenerbahçe'yi yendik. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Birçok otoritenin hiç tahmin edemeyeceği ilk iki maçımızı kazandık. Bütün oyuncularımız inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Sakatlığı bulunan ve fiziksel açıdan hazır olmayan futbolcularımız vardı ama onların yerine oynayan kardeşlerimiz sahada gerekeni yaptı." diye konuştu.

"BAZILARI TESADÜF OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ"

Ligin 3. haftasındaki Kayserispor müsabakasında da iyi oynadıklarını anlatan Ravcı, şöyle devam etti:

"Bazıları bu işin tesadüf olduğunu düşündü ama biz deplasmanda Kayserispor'dan da önemli bir puan aldık. Ligde alınan her bir puanın altın değeri var. Karşılaşmadan iyi mücadele ederek 1 puanla döndük. Oyuncularımızın verdiği mücadele, saha içerisindeki dayanışmaları ve kazanma arzuları çok güzel. Başarıda aslan payı futbolcularımızındır. Bazen saha dışında konuşulanlar, eleştiriler futbolcuyu baskı altında bırakabiliyor. Bizim bu baskıya dayanıklı, öz güveni olan futbolcu kardeşlerimiz var. İlk üç hafta bizim açımızdan çok olumlu geçti. Lige iyi başladığımız için mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Fiziksel açıdan henüz istediğimiz seviyede olmayan oyuncularımız vardı. Bu futbolcular da önümüzdeki maça hazır hale geldi. Gidişattan memnunuz, inşallah böyle devam eder."

"ETKİLİ SİLAHIMIZ ARKADAŞLIK RUHU"

Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü Ravcı, Süper Lig'de ikinci sezonlarını geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Takımın kalitesini, oyuncuların kendilerine olan güvenini biz çok iyi biliyoruz. Dışarıdakiler, eleştirenler sadece sonuç odaklı olduğu için takımı ona göre değerlendiriyor. Önceki yıllarda da bütün otoriteleri şaşırttık, şaşırtmaya bu sezon da devam edeceğiz. Bunu söylememizin nedeni oyuncularımıza güvenmemiz, onların da kendilerine güvenmesi. Bizim sahada kullanabileceğimiz etkili bir silahımız var o da takımdaşlık ruhu. Takım içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışma sahaya tamamen yansıdığı için bu başarı geliyor. Kulüpte bir aile birlikteliği oluşturduk. İlişkilerimizin daha iyi olduğu, birbirimizi anlayabildiğimiz, birbirimize samimiyetle yaklaşabildiğimiz bir ortam olduğu için futbolcu kardeşlerimiz de sahada bu reaksiyonu gösteriyor. Başarının temelinde kulüpteki insani ortamın çok büyük etkisi var."

"RENK KATIYORUZ"

Ali Ravcı, ligde kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar alındığını ifade etti.

Sezon başında böyle durumlar yaşanmasının normal olduğunu vurgulayan Ravcı, ligde takımların 5 veya 6. haftadan sonra güçlerini tam anlamıyla göstermeye başladığını söyledi.

Ravcı, lige avantajlı başladıklarını dile getirerek, "Evkur Yeni Malatyaspor olarak lige renk kattığımızı düşünüyoruz. Geçen sezon ligi iyi bir yerde tamamladık. Bu sezon hem oynanan futbolla hem de puan anlamında onun biraz daha üzerine çıkmak istiyoruz. Şu andaki durumumuzdan oldukça memnunuz. Eksiklerimiz var elbette ancak her hafta yapılan çalışmalarla o eksikleri en az seviyeye indirdiğimizde çok daha iyi bir takım ortaya çıkacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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