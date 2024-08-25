OtoTekno 17'inci bölümüyle ekrana geldi

Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 15'inci bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Audi'nin ilk yüzde yüz elektrikli SUV modeli Q8 E-Tron tüm yönleri ile incelendi.

Yıldız ve Özenen, programın bu haftaki bölümünde elektrikli otomobilin performansını şehirlerarası yolda da test etti.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, R36S Retro oyun konsolu hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

18 Ağustos pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.